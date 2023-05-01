«Сила в защите». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Овны, не будьте жесткими с женщинами, детьми, собой. Не превращайтесь в надзирателя и карателя. Помните — сила проявляется в защите. Гнев и агрессия — симптомы слабости.
Тельцы, не ищите счастья на стороне. Вас сейчас легко соблазнить сомнительными удовольствиями. Переключайте внимание на творчество. Активно двигайте телом, займитесь йогой, ходьбой, плаванием, бегом.
Близнецы, самое время взглянуть на причины неудавшихся отношений. Посмотрите страхам в лицо. Признайтесь в своих слабостях. Тогда сможете идти дальше, на новый уровень.
Раки, бережно обращайтесь с собой на неделе. Особенно в пятницу. Делами себя не грузите. Важные решения, выяснение отношений отложите. Ваша задача сохранить спокойное расположение духа.
Львы, погружайтесь в бессознательное. Исцеляйте сексуальные травмы. Изучайте йогу, психоанализ. Расширяйте свою картину мира, горизонты. Включайте мозги.
Девы, познакомьтесь со своей сексуальностью. Займитесь йогой. Не бойтесь признаться себе в своих желаниях. Страхи управляет вами, пока вы от них бегаете. Становитесь хозяином своей жизни.
Весы, попробуйте глубже взглянуть на тему отношений. Допустите мысль о том, что это все не только ради наслаждений. Тогда для чего? Пришла пора понять.
Скорпионы, ваши способности психолога сейчас будут как никогда востребованы. Если вы психологом не работаете, присмотритесь — кому ваши таланты могут помочь среди вашего окружения?
Стрельцы, продолжайте бережно и внимательно наблюдать за тем, что происходит у вас внутри. Вам это несвойственно. Но очень полезно. Многие застарелые травмы вы можете сейчас легко исцелить.
Козероги, будьте опорой для окружающих. Это несложно., вы умеете подставить плечо. Ваша стойкость сейчас не имеет границ. Насчет жилищных вопросов не беспокойтесь. Все идёт по плану.
Водолеи, делайте что-то руками. Изучайте свое ближайшее окружение. И дети, и родители, и вторая ваша половина могут подкинуть интереснейшие идеи для стартапа. Прислушайтесь.
Рыбы, соберитесь, не капризничайте. Процесс вашей трансформации в полном разгаре. И это хорошие новости. Наблюдайте, как все вокруг и внутри меняется. Спокойно реагируйте на это.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.