Сигнал тревоги по индексу жары: июль оказался самым жарким за всю историю наблюдений

Июль оказался жарче, чем любой другой месяц других годов за всю историю климатических наблюдений, сообщает NASA.

Климатологи использовали данные изменений температуры на протяжении многих десятилетий.

И выяснилось, что июль был на 0,24 градуса Цельсия жарче, чем любой другой июль начиная с 1880 года, указывает LIFE.

Ученые сравнили также среднюю июльскую температуру с 1951 по 1980 год. Однако прошлый месяц в среднем оказался на 1,18 градуса Цельсия теплее.

Прогнозы

Погодные аномалии закончатся тем, что климат заметно изменится по всей планете. До нового глобального климатического поворота.

В земной экосистеме нарушится логика. И начнутся "качели" — свирепая жара или лютый мороз.

Сигнал тревоги

Ранее был получен тревожный сигнал об опасности для всего человечества.

Спутники зафиксировали предвестники необычного явления, которые окажут негативное воздействие для жителей всей планеты. И весь экватор "усыпан" красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения — на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.