Сибиряки в 2023 году за автомобили и мебель рассчитывались аккредитивом

Жители регионов Сибири в 2023 году в сравнении с предыдущим стали вдвое чаще проводить расчеты с аккредитивом — 16,5 тыс. человек. По числу пользователей этого инструмента безопасных расчетов Сибирь уступает только столичным регионам. Такие данные приводят аналитики Сбера.

Больше половины (56%) всех сделок с аккредитивом реализуют жители Новосибирской области. Этот механизм расчетов также пользуется высоким спросом в Красноярском крае (13%), Омской и Томской областях (по 8%), в Кузбассе и на Алтае (по 6%).

Сибиряки, в основном из Красноярска, Омска и Кемерово, используют аккредитив, приобретая апартаменты в Москве, Санкт-Петербурге и Калининградской области. Самой крупной сделкой с аккредитивом стала покупка недвижимости за 650 млн рублей.

Применение аккредитива не ограничивается сделками купли-продажи недвижимости. С помощью этого инструмента в 2023 году сибиряки также приобретали мебель, выкупали долю собственности на автомобиль.

С помощью аккредитива проводятся расчеты и в рамках госпрограмм. К примеру, «Чистый воздух», «Газификация», где Сибирь, по данным Сбера, выступает в числе лидеров по количеству таких расчетов.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка Сбербанка:

Защита интересов всех участников сделки и безопасность при расчётах за недвижимость или при оплате товаров и услуг — безусловный приоритет для Сбера. Механизм аккредитива позволяет быстро, безопасно и удобно проводить такие расчеты в приложении СберБанк Онлайн, а также в наших офисах по всей стране и Сибири в частности.