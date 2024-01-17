18 января
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Жизнь

Сибиряк расстроился, что к игрушечному автомату не положили инструкцию на русском, и пошел в суд

Житель Омска сильно расстроился из-за того, что к игрушечному автомату не положили инструкцию на русском, пошел в суд и даже выиграл. Об этом пишет Mash Siberia.

Молоток судьи.
Молоток судьи.
Фото: ru.freepik.com, автор Racool_studio.

Омич пробрел автомат в магазине Rich Family, а когда пришел домой, очень расстроился. Внутри коробки была инструкция только на китайском языке.

Тогда мужчин решил пойти в суд. Он заявил, что отсутствие инструкции на английском языке нанесло ему непоправимую психологическую травму и чувство обиды.

Судья выписал компенсацию в тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что Wildberries начнет выплачивать продавцам компенсации после пожара. Напомним, что склад сгорел в Шушарах.

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