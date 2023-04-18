19 апреля
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Жизнь

Сибиряк год пытается доказать, что он не умер

Житель Иркутска Мартин Шпиренок в июле 2022 года не смог получить зарплату — в отделе кадров ответили, что мертвым она не положена, сообщают «Аргументы и факты».

Дверь. Силуэт.
Дверь. Силуэт.
unsplash.com

Мартин жил в Тосно Ленинградской области. В 2017 году разошелся с женой, однако развод оформлять не стали. Мартин уехал в Иркутск.

В июле 2022 года Мартин пришел получать зарплату, но вместо этого узнал, что официально он мертв. Оказалось, в мае бывшая супруга нашла тело мужчины и опознала его как бывшего мужа.

Сама женщина уже умерла, но успела рассказать телеканалу «НТВ», что перепутала умершего с супругом.

Мужчину больше удивила формальность, с которой госорганы подошли к установлению личности покойного — у трупа даже не взяли отпечатки пальцев.

Юридически Мартин все еще мертв. Он не может официально устроиться на работу или купить билет на поезд или самолет.

Иркутянин пытается отменить запись о смерти, но рассмотрение дела идет неспешно: заседания то переносят, то меняется судья, то разбирательство начинают сначала.

«Год мучаюсь из-за чьей-то халатности!» — возмущен мужчина.

Очередное заседание состоится 29 марта. При этом личность похороненного вместо Мартина человека так и не установлена.

Ранее референдум против чужого мусора в алтайском селе напоролся на бюрократические придирки.

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