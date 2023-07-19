19 июля
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Жизнь

Сибирячка завела огромного ворона и кормит его креветками

Сибирячка Ирина Парпура завела домашнего ворона — из питомника птица приехала в Новосибирск к сибирячке на поезде из Москвы.

Креветки.
Креветки.
СС0.

Ворона назвала Хугин — так в скандинавской мифологии звали одного из воронов, который прислуживал Одину, сообщая вести со всего мира, напоминает НГС. У Хугина есть вторая кличка — Вандал. Считает себя хозяином жизни. Недавно у собаки отобрал сосиску.

Ворон большой по размерам, но будет еще больше — размах крыльев взрослого ворона около полутора метров.

Возможно, скоро начнет разговаривать.

Ирина часто гуляет с Хугином. Раньше она это делала с веревочкой, сейчас уже он летает рядом с ней сам.

Птица питается говядиной, печенью, креветками, мидиями, манго, черешней, творогом, кальмарами, индейкой, орехами кешью.

Ранее в Алтайском крае первое яйцо у черных аистов появилось раньше обычного.

Черные аисты – редкий вид птиц, который занесен в Красную книгу России. В Алтайском крае их значительно больше, чем в других регионах страны.

Орнитологи наблюдают за птичьим семейством в режиме онлайн. Птицы прилетели, скорее всего, из Индии.

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