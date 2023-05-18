21 мая
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Жизнь

Сибирскую порноактрису Еву Эльфи внесли в список врагов Украины за обнаженную съемку в Крыму

Омскую порноактрису Еву Элфи (настоящее имя — Юлия Романова) внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины». Об этом сообщает Lenta.ru.

Ева Эльфи
Ева Эльфи
Кадр: Данила Поперечный / YouTube

По данным сайта, актрису фильмов для взрослых включили в список из-за ее съемки в качестве обнаженной модели на территории Крыма в 2018 году.

Некоторые СМИ сообщают, что Ева Эльфи покинула Россию в марте 2022 года. На данный момент она живет в Калифорнии.

В базе данных приведены ссылки на материалы, которые Эльфи успела снять до того как переехала.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила все операции по банковским счетам певицы и блогера Дарьи Зотеевой, которая известна под псевдонимом Инстасамка.

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