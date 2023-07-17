Штраф за выгул собак без намордника введут в России

Ежегодно нападению со стороны собак подвергается до 450 тыс. россиян, сообщает Роспотребнадзор.
Что бы предотвратить это, правительство планирует ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка.
Перечень потенциально опасных пород собак был утвержден в 2019 году постановлением правительства.
Изменения предлагается внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях.
Размер штрафа будет варьироваться от одной тысячи рублей до трех.
Эксперты не только поддерживают введение штрафов, но и призывают создать достаточное количество мест для выгула собак без намордников.
Ранее за укусы собак хотят ввести штрафы до 200 тыс. рублей в России.