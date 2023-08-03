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Жизнь

Штормпрогнозы, бизнес и хоккей. Что произошло на Алтае 3 августа

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 3 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Число жертв крушения вертолета в Горном Алтае увеличилось до шести: еще одна женщина, эвакуированная в Барнаул, умерла в больнице.
  • МЧС объявила в Алтайском крае сразу два штормпрогноза: с 3 по 6 августа ожидаются грозы и аномальная жара.
  • Главный тренер хоккейной команды «Динамо-Алтай» Дмитрий Пархоменко рассказал, что ждет команду в новом сезоне и каким он видит ее будущее.
  • 29,3% всех предприятий Алтайского края в 2023 году оказались убыточными. О том, что это за отрасли и что у них за проблемы — в нашем обзоре.
  • Ровно шесть лет назад ул. Мало-Тобольскую в Барнауле было не узнать: повсюду — горы песка, щебня и брусчатого камня. Посмотрите, как реконструировали первую пешеходную улицу.
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