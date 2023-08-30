31 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Штормпрогноз: волны высотой с трехэтажный дом обрушатся на российские побережья

В ближайшие дни на российские побережья обрушатся огромные волны, следует из штормпрогноза.

Сахалин, пляж на Охотском море.
Сахалин, пляж на Охотском море.
Vihljun, CC0

Это произойдет в акваториях Берингова и Охотского морей. Ожидаются происшествия с морскими судами из-за высоты волн, пишут РИА Новости.

Первый штормовой удар примут на себя Охотское море и Татарский пролив — здесь ожидаются волны высотой до шести метров уже 30 августа. В первые сентябрьские прогнозируется шторм с волнами высотой порядка девяти метров в Беринговом море, указывает Газета.Ru.

Между тем в ночь на 31 августа начнется самое крупное Суперлуние в этом году. Дело в том, что поверхность Земли состоит из литосферных плит. Они двигаются, сталкиваются и вызывают землетрясения. Гравитация Луны оказывает влияние на эти плиты и считается главным фактором их движения.

Землетрясени грозит землетрясениями разрушительной силы. Именно после таких сильных подземных толчков возникает угроза цунами.

Ранее необычное природное явление напугало россиян. Это облачное цунами.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость