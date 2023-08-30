Штормпрогноз: волны высотой с трехэтажный дом обрушатся на российские побережья

Это произойдет в акваториях Берингова и Охотского морей. Ожидаются происшествия с морскими судами из-за высоты волн, пишут РИА Новости.

Первый штормовой удар примут на себя Охотское море и Татарский пролив — здесь ожидаются волны высотой до шести метров уже 30 августа. В первые сентябрьские прогнозируется шторм с волнами высотой порядка девяти метров в Беринговом море, указывает Газета.Ru.

Между тем в ночь на 31 августа начнется самое крупное Суперлуние в этом году. Дело в том, что поверхность Земли состоит из литосферных плит. Они двигаются, сталкиваются и вызывают землетрясения. Гравитация Луны оказывает влияние на эти плиты и считается главным фактором их движения.

Землетрясени грозит землетрясениями разрушительной силы. Именно после таких сильных подземных толчков возникает угроза цунами.

Ранее необычное природное явление напугало россиян. Это облачное цунами.