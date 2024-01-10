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Жизнь

Штормпрогноз: сильные порывы ветра придут на Алтай 11 января

Синоптики предупредили, что 11 января в Алтайском крае порывы ветра достигнут 33 м/с.

Ураган, вид из космоса.
Ураган, вид из космоса.
Сергей Рязанский, vk.com/sergeyiss

Температура воздуха ночью достигнет -18 градусов. Однако днем температура воздуха составит -4 градусов.

Небольшой, местами умеренный снег, по югу местами сильный, местами гололедные явления, метели. На дорогах гололедица, местами возможны снежные заносы.

Ветер юго-западный 18-23 м/с, местами порывы 33 м/с и более.

Жителей Алтайского края просят быть осторожнее, не ходить под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Ранее сообщалось, что ураганный ветер с мокрым снегом накроют Алтай.

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