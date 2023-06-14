14 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Штормпрогноз, порывистый ветер, грозы: июнь продолжает кидать из стороны в сторону на Алтае

После ночных температур в плюс пять градусов в Алтайском крае, днем станет теплее. Однако есть нюанс.

Девушка, платье, гроза.
Девушка, платье, гроза.
СС0

Это порывистый ветер до 15 метров в секунду, направление - северо-западное. Днем в крае воздух прогреется до 23 градусов.

В Барнауле дневная температура воздуха составит плюс 23.

Ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В регионе объявлено штормовое предупреждение с 14 до 16 июня — в связи с чрезвычайной пожароопасностью.

Между тем ночные заморозки после затяжной жары накроют Сибирь.

Мощное вторжение холода

Научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует приход холодов 14 июня.

Заморозки ожидаются в тех регионах, где больше двух недель царила экстремальная жара. В их числе Томская, Новосибирская, Кемеровская области.

Температура в сибирских регионах может понизиться до -2 градусов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость