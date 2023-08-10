12 августа
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Жизнь

Штормпрогноз. Дожди и грозы вновь захватят Алтайский край и Барнаул в выходные

Штормпрогноз объявили в Алтайском крае и Барнауле на ближайшие дни, сообщают в пресс-службе мэрии города.

Гроза в Барнауле 25 июля.
Гроза в Барнауле 25 июля.
Александр Костюхин

Регион захватят дожди и грозы.

Непогода начнется уже в пятницу - 11 августа жителей ожидает кратковременный дождь и гроза. Днем обещают всего до +22 градусов, ночью - до +15.

Ветер довольно сильный, 7-12 м/с, направление - западное.

12 августа переменная облачность накроет Алтайский край, а вместе с ней - опять дожди и грозы. Ветер станет уже прохладнее, сменившись на северо-западный. Порывы - до 10 м/с.

Днем - до +21 градуса тепла, ночью - до +13.

Гроза в Барнауле 25 июля.
Гроза в Барнауле 25 июля.
Александр Костюхин

13 августа в начале ночи и в конце дня будет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Днем температура достигнет +23 градусов, а ночью - всего до +11 градусов.

Власти напоминают, что при грозе не рекомендуется управлять автомобилем, лучше припарковаться. Грозы и ливни резко ухудшают видимость, а также сцепление с дорогой. Вспышки молний могут ослепить водителя.

Также во время грозы нельзя находиться у воды. В случае ЧП звонить по номеру "112".

Ранее опасные сухие грозы разразились в ночном уральском небе. Также сообщалось, что до конца рабочей недели в нескольких регионах России ожидаются тропические ливни.

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