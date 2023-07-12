Штормпрогноз: аномально жаркая погода установилась на Алтае

Алтайские синоптики объявили штормовое предупреждение в регионе вплоть до 15 июля.

В регионе установилась аномально жаркая погода до плюс 35 градусов и выше. В некоторых районах температура воздуха составит плюс 40 градусов.

В регионе 40-градусные значения термометры покажут 13 и 14 июля. В Барнауле дневная температура составит 37 градусов.

Эти значения — на фоне дождей с внезапными грозами, порывистым ветром до 21 метров в секунду.

Ранее о рекордных сюрпризах лета рассказали синоптики.

О прогнозе

Прогноз на летний период составили на основе анализа данных со спутников и климатических показателей за последние годы.