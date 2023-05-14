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Жизнь

Штормовое предупреждение: в Барнауле ночью ожидаются заморозки на почве до минус двух градусов

Сотрудники алтайского Гидрометцентра передали штормовое предупреждение, связанное с возможными ночными заморозками ночью 15 мая, сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

В Барнауле ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

Температура ночью от плюс одного до трех градусов.

На почве заморозки до минус двух градусов.

Ранее кадрами цветущей черемухи поделились барнаульцы. Известно, что во время цветения черемухи, как правило, холодная погода в сопровождении заморозков.

Очевидно, в этом году примета оправдает себя. Ранее стало известно, что 15 мая в Алтайский край нагрянут ночные заморозки и дожди.

Барнаульцы при этом шутят, что в городе всегда так холодно в мае, потому что в это время цветет черемуха. А на ироничный вопрос иногородних, зачем тогда ее сажать, отвечают - потому что красиво. А еще ягоды вкусные.

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