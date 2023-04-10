Сильный ветер обещают 11 апреля в Алтайском крае

По данным синоптиков, в Алтайском крае днем 11 апреля возможна ветреная погода.

Ожидается южный ветер с переходом днем на западный 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

ГУ МЧС предупреждает о возросшем риске возгорания сухой травы. При ветреной погоде опасность степных пожаров заметно увеличивается.

«Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома и другие постройки. К тому же сухая трава становится причиной лесных пожаров», — предупреждают в ведомстве.