Штормовое, молодые фермеры и сгоревшие миллионы. Что произошло в Алтайском крае 7 июля

- Лесные пожары в Егорьевском районе нанесли ущерб в сотни миллионов рублей — по предварительным подсчетам. Суммируется все: часы работы пожарных, литры горюче-смазочных материалов и объемы сгоревшего леса.
- В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни. Синоптики прогнозируют шквалистый ветер, дожди и град.
- Алтайские ребята, выросшие на парном молоке и деревенских продуктах «от бабушки», решили открыть кооператив с фермерской едой. Теперь у них свои поля с арбузами и дынями, небольшое мясное производство, коллаборации с блогерами и переговоры с поставщиками.
- У инваспортсмена из Барнаула Егора Лосева появился реальный шанс бесплатно получить коляску-вездеход. Молодой человек участвует в конкурсе компании, которая их производит, и (не без вашей помощи!) уже прошел в финал.
- В Барнауле будут вновь реставрировать Дом купца Полякова, также известный как универмаг «Красный».
- В Павловском районе построят два новых медицинских объекта — врачебную амбулаторию в Колыванском и ФАП в Рогозихе. На них из федерального и краевого бюджетов выделили 42 млн и 16 млн. рублей.
- 7 июля в 2005 году, 2009-м и 2016-м в Барнауле куда более бурно, чем сейчас, отмечали день Ивана Купалы. Посмотрите, как это было — на уже почти ретро снимках Михаила Хаустова.
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