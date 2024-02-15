16 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Шторм продолжается. О погоде 15 февраля рассказали алтайские синоптики

Какая погода будет 15 февраля в Алтайском крае сообщил ЦГМС.

Метель. Зима.
Метель. Зима.
ССО.

Ночью температура была от -17 до -12 градусов, по северу местами до -27 градусов. Небольшие, местами умеренные, по югу местами сильные, в предгорьях очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега. Метели, гололедные явления. На дорогах снежные заносы, местами гололедица.

Ветер северный, 14-19 м/с, местами порывы до 24 м/с, по востоку местами 27-32 м/с.

Днем температура будет от -17 до -12 градусов, местами до -24 с похолоданием в течение дня. Ветер северный, 8-13 м/с, местами порывы до 22 м/с.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость