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Жизнь

Шторм на Масленицу и психолог — об онкологии. Что произошло в Алтайском крае 15 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 15 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ На выходные в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. 16 и 17 марта ожидается усиление ветра до 28 м/с и снег.

◆ Правительство Алтайского края призвало жителей региона быть бдительными в дни выборов президента и предупредило о возможных фейках и провокациях.

◆ В Алтайском музыкальном театре состоялась премьера особенного концерта. Два часа одних только танцев и пения под аккомпанемент оркестра и джаз-бэнда — опыт для театра не то чтобы новый, но забытый.

◆ Глава барнаульского комбината железобетонных изделий Кирилл Овсянников объяснил, почему стройматериалы и кадры уходят из Алтайского края в другие регионы.

◆ Психолог алтайского онкодиспансера Алла Лобанова рассказала, что негативные эмоции, обостренное чувство долга, стресс и гормоны могут стать причиной онкологии. Эксперт даже описала психологический портрет «раковой личности».

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