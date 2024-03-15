Шторм на Масленицу и психолог — об онкологии. Что произошло в Алтайском крае 15 марта

◆ На выходные в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. 16 и 17 марта ожидается усиление ветра до 28 м/с и снег.



◆ Правительство Алтайского края призвало жителей региона быть бдительными в дни выборов президента и предупредило о возможных фейках и провокациях.



◆ В Алтайском музыкальном театре состоялась премьера особенного концерта. Два часа одних только танцев и пения под аккомпанемент оркестра и джаз-бэнда — опыт для театра не то чтобы новый, но забытый.



◆ Глава барнаульского комбината железобетонных изделий Кирилл Овсянников объяснил, почему стройматериалы и кадры уходят из Алтайского края в другие регионы.



◆ Психолог алтайского онкодиспансера Алла Лобанова рассказала, что негативные эмоции, обостренное чувство долга, стресс и гормоны могут стать причиной онкологии. Эксперт даже описала психологический портрет «раковой личности».

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