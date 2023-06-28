29 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Шквалистый ветер и гроза. Чего ожидать от погоды в Алтайском крае и Барнауле 28 июня

Алтайский Гидрометцентр рассказал о погоде в Барнауле и в регионе 28 июня.

Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
CC0

Погода в Алтайском крае

Температура ночью - от +13 до +18, местами +7...+12 градусов.

Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с, при грозах шквалы до 24 м/с.

Днем температура составит +17...+22 градуса. по востоку местами до +27 градусов.

Ветер южный с переходом на западный, 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с, при грозах шквалы до 24 м/с.

И днем, и ночью на большей части территории стоит ожидать кратковременные дожди, местами грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град.

Погода в Барнауле

Ночью столбик термометра покажет от +13 до +15 градусов.

По городу пройдет кратковременный дождь, будет гроза. Ветер южный, 9-14 м/с.

Днем воздух прогреется температура до +22...+24 градусов. Ветер южный с переходом на западный, 9-14 м/с, порывы до 19 м/с.

Ночью дождь не ограничится, поэтому стоит ожидать его и днем, как и грозу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость