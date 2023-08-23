25 августа
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Жизнь

Школьники Алтайского края принимают участие в Осенней проектной школе Фонда Андрея Мельниченко

С 21 августа по 2 сентября 2023 года на базе Парка науки и искусства «Сириус» в Сочи пройдет Осенняя проектная школа Фонда Андрея Мельниченко. В ней принимают участие 67 юных исследователей и изобретателей из разных уголков России, в том числе 22 алтайских школьника. Все они воспитанники Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» из Барнаула, Бийска и Рубцовска.

Участники Осенней проектной школы Фонда Андрея Мельниченко.
Участники Осенней проектной школы Фонда Андрея Мельниченко.
Фото предоставлены пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

В программу Осенней проектной школы включены мастер-классы, во время которых ребята узнают о технологических трендах будущего, изучат самые эффективные методики генерации идей, научатся строить и подтверждать гипотезы, а также составлять бизнес-планы.

Для юных ученых и изобретателей будут организованы проектные сессии. На них участники под руководством наставников разрабатывают исследовательские, инженерные и IT-проекты. В течение двух недель талантливые школьники будут воплощать свои идеи в жизнь: формулировать актуальность, цель и задачи проекта, определять целевую аудиторию, рассматривать его преимущества и потенциальные недостатки среди конкурентов на рынке и т.д. Кроме того, у ребят будет возможность поработать на высокотехнологичном оборудовании в творческих мастерских. Там они займутся прототипированием и созданием макетов собственных разработок.

Участники Осенней проектной школы Фонда Андрея Мельниченко.
Участники Осенней проектной школы Фонда Андрея Мельниченко.
Фото предоставлены пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.
Участники Осенней проектной школы Фонда Андрея Мельниченко.
Участники Осенней проектной школы Фонда Андрея Мельниченко.
Фото предоставлены пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.
Участники Осенней проектной школы Фонда Андрея Мельниченко.
Участники Осенней проектной школы Фонда Андрея Мельниченко.
Фото предоставлены пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

Заключительная часть работы традиционно проходит в виде публичной защиты, в рамках которой будущие ученые и инженеры получают рекомендации экспертов по улучшению и развитию представленных проектов. После доработки выполненные исследования и изобретения принимают участие в конкурсах, патентуются и внедряются в производство.

Так, на Осеннюю проектную школу 2022 года барнаульские «наследники Ползунова» Савелий Сидоров, Кирилл Быстрицкий и Степан Тимченко приехали с идеей создания управляемого подводного дрона. Однако после консультаций с экспертами ребята сосредоточились на разработке системы подводной связи. С этим проектом юные изобретатели выступили в финале V Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко, заняли третье место и получили денежное вознаграждение в размере двухсот тысяч рублей. «За проектную смену мы получили ценный практический опыт реализации проекта. С разных сторон его оценили эксперты, которые проработали с нами слабые места и направили проект в нужное русло», - рассказывает Кирилл. «Осенняя проектная школа дала нам мотивацию и запал, с которым мы усердно работали весь год. Это позволило нам стать призерами ДНК-2023», - добавляет Савелий.

Осенняя проектная школа – это не только уникальная возможность для юных исследователей и изобретателей получить новые знания и навыки, найти новых друзей и единомышленников, но и место, где мечты и замыслы становятся реальностью, где молодые таланты могут воплотить в жизнь свои самые смелые проекты и изменить мир к лучшему.

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