27 июля
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Жизнь

Школьник из Алтайского края получил серебряную медаль на Международной химической олимпиаде в Цюрихе

В Швейцарии в Цюрихе прошла 55-й Международная химическая олимпиада. Школьник Алексей Михеев из Алтайского края получил на ней серебряную медаль.

55-й Международная химическая олимпиада.
55-й Международная химическая олимпиада.
Пресс-служба Минпросвещения РФ

Алексей Михеев живет в Алтайском селе и учится в школе №2 им. И.А. Яркина.

Кроме него еще три российских школьника получили золото - Никита Перов из Казани, Сергей Росляков из Москвы и Вадим Харисов из Уфы.

«Российские школьники достойно выступили на олимпиаде по химии в Цюрихе и пополнили копилку российских медалей на международных интеллектуальных соревнованиях. <...> Поздравляю ребят, их тренеров и наставников и желаю новых успехов и побед!» – обратился к участникам олимпиады и их педагогам Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Ранее в школы вернут уроки черчения по инициативе президента Путина.

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