4 июля
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Жизнь

Шесть пропавших мужчин ищут в Алтайском крае с июня

В Алтайском крае с июня 2023 года ищут шестерых пропавших мужчин, возрастом около или более 50-ти лет, сообщает "ЛизаАлерт".

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

Буценко Павел Владимирович, 47 лет

Пропал 13 июня 2023 года. Ушел в неизвестном направлении из села Протасово Немецкого района.

Приметы: рост 178, плотного телосложения, волосы темные с сединой, глаза карие.

Одежда: неизвестно.

Пропавший мужчина.
Пропавший мужчина.
"ЛизаАлерт"

Хаустов Евгений Владимирович, 50 лет

Живет в Барнауле, пропал 17 июня.

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы седые.

Одежда: черная футболка, тено-синее трико, темно-синие кроссовки.

С собой была черная сумка.

Пропавший мужчина.
Пропавший мужчина.
"ЛизаАлерт"

Шефер Александр Владимирович, 49 лет

Барнаул - село Соколово, Зональный район.

Пропал 15 июня.

Приметы: рост 173, худой, лысый, глаза серые.

Одежда: пиджак из искусственной кожи, темно-зеленая футболка с белыми полосками, голубые джинсы, черные мокасины.

Пропавший мужчина.
Пропавший мужчина.
"ЛизаАлерт"

Плесовских Николай Петрович, 47 лет

Село Шахи, Павловский район.

Пропал 19 июня - ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы: рост 170, худой, волосы русые с сединой, глаза голубые.

Одежда: черная кофта, желтая футболка, черные трико, кепка, кроссовки.

Пропавший мужчина.
Пропавший мужчина.
"ЛизаАлерт"

Кривопишин Олег Анатольевич, 56 лет

Озера возле села Коловый Мыс Усть-Пристанского района.

Пропал 21 июня.

Приметы: рост 172, плотного телосложения, волосы короткие, седые, глаза голубые.

Одежда: зеленая футболка, голубые джинсы, серые сандалии.

Пропавший мужчина.
Пропавший мужчина.
"ЛизаАлерт"

Ганов Владимир Владимирович, 46 лет

Село Каракокша, Чойский район.

Пропал 1 июня.

Приметы: рост 176 см, худой, волосы темно-русые, глаза голубые.

Одежда: коричневая куртка-камуфляж, темно-синяя толстовка, голубые джинсы, светло-серая шапка.

Пропавший мужчина.
Пропавший мужчина.
"ЛизаАлерт"
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