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Жизнь

Шесть кандидатов, бесплатное кино и убежавшая Королева. Что произошло на Алтае 5 августа

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 4 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Избиркоме приняли решение о регистрации еще троих кандидатов на должность губернатора Алтайского края - теперь их шесть.
  • Барнаульцев позвали на бесплатный показ короткометражного фестивального кино, который состоится 8 августа.
  • Жители Барнаула пожаловались на невнимательность и неуважительное поведение водителей маршрута №65. В одном автобусе женщину с ребенком травмировало закрывшимися дверями, и они не смогли выйти на своей остановке. А другая маршрутка перегородила проезд.

  • Заделанная на скандальном участке в Барнауле яма вновь провалилась после дождя - ранее туда угодили два автомобиля и женщина, которая подала заявление в полицию. Дыру заделали, но ненадолго.

  • Певица Наташа Королева приехала отдыхать на Алтай и сняла видео для подписчиков под дождем. В какой-то момент артистка заметила туристов и убежала - неизвестно, от дождя или от возможных поклонников.

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