SHAMAN - двушка, Лолита - однушка: сколько стоит выступление звезд на корпоративе

Для начала нужно было заучить историю о богатом шефе и о его просьбе провести корпоратив со звездой.
Первый в эксперименте был Григорий Лепс.
Телефон взял директор Лепса и сразу же отметил, что даты остались только две — 25 и 26 декабря. По цене — 10 млн рублей. Но и это только минимум.
Слова в песни Григорий Лепс не меняет, а вот фотографировать его можно. Не все звезды на такое соглашаются.
«Руки вверх» по цене новенькой квартиры
Представитель от группы "Руки вверх" сходу заявил, что свободных дат не осталось. Но еще можно попасть на майские праздники. Гонорар за часовой концерт — 12 млн рублей. Прямо как хорошая квартирка в центре Новосибирска.
Лолита только со свитой
Менеджер Лолиты расхохотался и сказал, что люди обычно звонят за полгода до Нового года. Сейчас планируются уже 2024.
При этом заплатить звезде нужно не меньше шести млн рублей. И нужно оплатить перелет на 11 человек. Два - бизнес-классом, остальные - эконом.
Также менеджер добавил, что к гонорару нужно прибавить 8%, если расчет безналом. При этом летать Лолита любит только определенной авиакомпанией.
SHAMAN поет и ночью
Агент певца начал издалека и долго расспрашивал, где же будет проходить корпоратив. Цена поразила — 15 млн рублей. В следующем месяце дешевле — 12 млн рублей.
Сколько комнат может быть в квартире в Новосибирске за такие деньги - считайте сами.
При этом собеседник отметил, что SHAMAN не пьет. И у него "хорошее чувство юмора".
Леннон жив
В интернете есть сайты со списками звезд, которые готовы выступать на корпоративах. Вот там можно найти что-то подешевле.
Эстрадный оптовик рассказал, что в 300 тыс. рублей обойдутся только перелеты. Но есть вариант с трибьют-шоу — коллектив в образе известной группы. Тут можно заказать даже The Beatles.
При этом Queen берет всего 450 тыс. рублей. а солист очень похож на Фредди Меркьюри.
Отмечается, что ниже гонорары у звезд 80-х и 90-х, а также у ведущих мероприятий.
Например, у Екатерины Варнавы и Дмитрия Хрусталева гонорар в новогоднюю ночь доходит до трех млн рублей, а в предпраздничные дни — два млн рублей.
Ранее сообщалось, что Барнауле появилась гигантская новогодняя игрушка.