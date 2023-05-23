Погода в Алтайском крае 23 мая
Ночью столбик термометра покажет от +3 до +8 градусов. Местами заморозки до минус двух.
Днем воздух прогреется до +19...+24 градусов.
Ветер северный. Ночью его скорость составит 4-9 м/с, днем - 6-11 м/с. Преимущественно без осадков.
Ветер. Ветрогенераторы.
СС0
Погода в Барнауле 23 мая
Температура ночью составит от +4 до +6 градусов.
Днем столбик термометра покажет от +19 до +21 градусов.
Ветер северный, скорость ночью - 4-9 м/с, днем - 6-11м/с. Преимущественно без осадков.