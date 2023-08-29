29 августа
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Жизнь

Семья из Алтая может лишиться жилья из-за переноса их земли в водный фонд

В Республики Алтай семья может остаться без жилья, потому что их арендованную землю отнесли к водному фонду, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Обманутый человек. Грусть.
Обманутый человек. Грусть.
pixabay.com.

Когда семья арендовала землю на острове Камаин, участок имел сельхозназначение. Однако, несколько лет назад его перевели в водный фонд, хотя никаких водоемов, со слов хозяйки, рядом нет.

Срок аренды закончится в сентябре и если участку не вернут сельхозстатус, то придется бросить дом, который сами построили.

Денег на новое жилье или адвокатов у семьи нет.

По словам женщины, Росреестр отправляет в местную администрацию, а там говорят, что ничем помочь не могут, так как все решает Москва.

Ранее барнаульские чиновники пытались выселить из квартиры мужчину за хлам, вонь и антисанитарию.

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