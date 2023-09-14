Семин день: что нельзя делать 14 сентября

Народные традиции на Семин день
В народном календаре праздник проходит под названием Семин день, в честь Симеона Столпника. Почитается в лике преподобных. Святому молятся об избавлении от телесных и душевных болезней.
Это хороший день для переезда, смены места жительства или работы. Считают, что новое место принесет удачу.
Также сегодня можно сделать перестановку в доме, ремонт, поменять постельное белье или шторы, поставить новую посуду.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.
Что нельзя делать на Семин день
- Проявлять негатив, вступать в конфликты — весь год пройдет с проблемами и неурядицами.
- Отправляться в дальнюю дорогу — в пути могут быть трудности.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.
Народные приметы на 14 сентября 2023 года
- Ясный день — вся осень будет теплой.
- Луга опутаны паутиной — осень предстоит затяжная.
- Гуси улетают на юг — к ранней зиме.
- Гуси низко летят — скоро выпадет первый снег.
- Скворцы на юг еще не улетели — осень окажется продолжительной.
- Южный ветер — зима теплая, с дождями.
- Грязь на дорогах — по приметам сулит дождливую осень.
- Еловые ветки низко опустились — скоро наступят первые заморозки.