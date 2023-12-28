Семибалльные пробки сковали Барнаул в начале второй половины дня

Движение затруднено на проспектах Строителей, Челюскинцев, а также Красноармейском и Ленина.
Большие пробки также на Павловском тракте, шоссе Ленточный бор и ул. Власихинской.
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В центре города движение транспорта сковано, сообщает 2ГИС.
Движение затруднено на проспектах Строителей, Челюскинцев, а также Красноармейском и Ленина.
Большие пробки также на Павловском тракте, шоссе Ленточный бор и ул. Власихинской.
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