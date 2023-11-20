Сельским ветеринарам региона понадобился перламутровый премиум-внедорожник

Как сообщает "Инцидент Барнаул", КГБУ "Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Павловскому району" уже разместили контракт на сайте госзакупок, к которому предъявляют высокие требования.
Объявление о закупке транспорта опубликовали 17 ноября. Начальная цена контракта 3482500 рублей. Однако, в техническом задании не указан год выпуска автомобиля.
Но прописаны иные многочисленные требования. Так КГБУ запрашивает автомобиль пятидверный полноприводный универсал комплектации "премиум", в цвете "благородный агат" (белый перламутр), с сидениями из натуральной кожи и т. д.
Прием заявок продолжается до 24 ноября.
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