Секс-индустрия в панике: операцию по восстановлению девственности сделали порнозвезде

Звезда фильмов для взрослых добавила — после хирургического вмешательства временно не занимается сексом, указывает Lenta.ru.

Она стала первой женщиной из секс-индустрии, которая сделала такую операцию. В планах — найти мужчину, с которым она вступит в отношения и займется сексом.

Ранее топлес-барменша подпольного секс-клуба заявила, что их вечеринки похожи на школьные дискотеки. До должности топлес-бармена женщина работала порнозвездой.

Посетители сами приносят свой алкоголь, но барменша должна сама разливать алкоголь и быть "красивой картинкой".

Многие посетители переходят грани дозволенного, начинают приставать.

Некоторые смотрят прямо на нее во время секса.

Сама барменша может участвовать в оргиях только по 15 минут за смену.