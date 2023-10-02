3 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Секс-госпожа заставила мужчин заплатить ей 15 млн рублей просто так

Американская госпожа рассказала, что зарабатывает 150 тыс. долларов (15 млн рублей) в год просто игнорируя мужчин, передает Lenta.ru.

Деньги.
Деньги.
СС0

Девушка занимается финансовой доминацией. Ее клиенты просто платят ей деньги и получают от этого удовольствие.

Отмечается, что в основном это мужчины, которые могут позволить себе все. При этом секс с госпожой в таких "отношениях" не требуется.

Однажды доминатрикс попросила одного парня привезти ей 300 долларов и пончики. Они встретились на парковке и девушка даже не заговорила с ним.

Другой мужчина опоздал на видеозвонок и тогда госпожа решила его проучить. Она заявила, что позвонит его отцу и секретарше. Через пять минут он прислал ей номер своего счета в банке и код.

Ранее на Алтае работница МФО оформляла микрозаймы на несуществующих людей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость