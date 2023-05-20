Сегодня – Всемирный день метролога

20 мая отмечают свой профессиональный праздник сотрудники предприятий и организаций, которые отвечают за точность, качество и стандарты.

Основоположник метрологии в России — знаменитый ученый Д. И. Менделеев. Уже в 1867 году на съезде русских естествоиспытателей он призвал провести метрическую реформу и в России. Но, это было лишь толчком, в результате которого Петербургская академия наук создала международную организацию, обеспечивающую единообразие средств измерений во всём мире.

20 мая 1875 года в Париже прошло подписание «Метрической Конвенции». Это первый международный договор, который установил единство систем измерений в разных странах. Тогда ее утвердили 17 государств, куда вошла и Россия.

Современная Метрологическая служба РФ — это крупная сеть исследовательских институтов и испытательных лабораторий. Россия — вторая страна в мире по величине арсенала технологий, используемых в метрологии. Это важно для сохранения лидирующих позиций, например, в космической отрасли.

Поздравляем всех, кто поддерживает точность и стандарты качества на высшем уровне!

Напоминаем, что в Алтайском крае этим занимается Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний. https://www.altcsm.ru/

Сотрудники этой организации кроме всего прочего являются соорганизаторами проекта Лучший алтайский товар http://lat22.ru/