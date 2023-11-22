22 ноября
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Жизнь

Сдвинутся ли сроки открытия моста на Новом рынке из-за разрушительного урагана

Наша редакция обратилась в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, чтобы узнать, откроют ли мост по пр. Ленина в срок или прошедший недавно ураганный ветер сдвинул график работ.

Реконструкция моста на Новом рынке. 22 ноября.
Реконструкция моста на Новом рынке. 22 ноября.
Анна Зайкова

В комитете нас заверили, что все в порядке. Движение по мосту, как и планировалось, собираются открыть до 30 ноября, однако точные дата и время пока неизвестны.

Сейчас на путепроводе почти готовы трамвайные пути, уложен верхний слой асфальта и обозначены тротуары. Также появились опоры контактной сети, начали протягивать провода и делать перила.

Тротуар, кстати, получится шире, чем был раньше, однако пока он кажется ниже необходимого. Возможно, после укладки всех слоев асфальта он поднимется на нужный уровень.

А еще только сейчас начали окончательно разбирать трамвайное кольцо со стороны ТЦ "Пионер". Ранее убрали только часть, мешающую работам на путепроводе. Теперь же специалисты разбирают рельсы, которые были утоплены в асфальт на проезжей части.

В любом случае, работ осталось совсем немного: доделать последние штрихи, навести красоту, и реконструкция будет завершена.

Напомним, разрушительный ветер пронесся по регионам Сибири 18-19 ноября, сваливая деревья и унося крыши домов и зданий. Порывы ветра местами достигали отметки 35 м/с.

На мосту по пр. Ленина, например, уже второй раз за осень пострадало ограждение, отделяющее пешеходную зону от ремонтной. Восстанавливать его уже не планируют, а люди пока ходят по основной части путепровода. Все остальное, к счастью, осталось цело.

Реконструкция моста на Новом рынке. 22 ноября.
Реконструкция моста на Новом рынке. 22 ноября.
Анна Зайкова
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