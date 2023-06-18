Считанные сантиметры остались до критического уровня воды в Оби в Барнауле

Критическая отметка - 560 см.
Известно, что 18 июня в Алтайском крае ожидается дождь. Перейти порог в 560 см Обь может уже 19 июня.
Ранее жилой дом и 25 приусадебных участков подтопило в Республике Алтай.
Уровень воды в Оби в Барнауле увеличился на шесть сантиметров за сутки, сообщает региональный ЦГМС.
Критическая отметка - 560 см.
Известно, что 18 июня в Алтайском крае ожидается дождь. Перейти порог в 560 см Обь может уже 19 июня.
Ранее жилой дом и 25 приусадебных участков подтопило в Республике Алтай.
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