31 декабря
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Жизнь

Сбежавший преступник, рецензия на аниме и снимки года. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Всем привет и с наступающим Новым Годом! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Как вы уже заметили по заголовку, в Алтайском крае разыскивают сбежавшего преступника. Почитать подробности дела можно здесь. А хорошие новости — в моей подборке.

Компьютер, блогер.
Компьютер, блогер.
unsplash.com

Снимки года по версии altapress.ru

Помните, как наши корреспондентки поколбасились на празднике черемши в селе Черемшанка? А как барнаульский Стас Михайлов брал интервью у собачки, но та была немного против? А летнюю жарищу?

Все эти снимки вы можете найти здесь. И вспомнить, как это было.

Праздник черемши в селе Черемшанка.
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Екатерина Карзова

Изменения для россиян с 1 января

С 1 января вступает в силу закон о повышении верхней границы призывного возраста: с 27 лет до 30.

Также с 1 января изменится фиксированный размер выплаты к страховой пенсии. Он возрастет до 8 134,88 рубля, а средний размер пенсии по старости вырастет на 1628 рублей и составит 23 405 рублей.

О других изменения можно почитать здесь.

Деньги.
Деньги.
altapress.ru

В Барнауле преобразят неказистое здание в трехэтажного красавца

Речь идет о строении на ул. Гоголя, 77. «Мастерская Золотова» предлагает построить новое, трехэтажное здание из красного кирпича в стиле классицизма.

Сейчас здание в не очень хорошем состоянии, кирпич уже давно потрескался.

Каким его хотят построить — смотрите здесь.

Административное здание на улице Гоголя, 77
Административное здание на улице Гоголя, 77
Мастерская Золотова

Что еще почитать?

  • Как алтайские добровольцы помогают искать потерявшихся людей, не выходя из дома — смотрите здесь.
  • В Алтайском крае обещают вознаграждение за информацию о сельчанине, который переехал жену насмерть и бросился в бега.

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