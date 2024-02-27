Сбер проведет форум корпоративного волонтерства «Вместе можем больше» сразу по всей Сибири

Цель мероприятия — сформировать совместную повестку, над воплощением которой в жизнь совместно будет работать сибирское волонтерское сообщество.

Сбербанк объявляет о проведении 22 марта волонтерского форума «Вместе можем больше» сразу в нескольких регионах Сибири. В мероприятии примут участие представители региональных органов власти, компании партнеры, некоммерческие организации и команды сотрудников Сбера, реализующие социальные проекты.

Форум призван объединить знания, опыт и ресурсы всех, кто реализует корпоративные волонтерские проекты для повышения их эффективности и достижения еще более существенных результатов для общества.

По итогам мероприятия планируется сформировать совместную дорожную карту на 2024-2025 гг. по направлениям «Социальная помощь», «Забота о природе». А также создать сообщество для формирования благоприятной среды, обмена опытом и достижения синергии при реализации запланированных проектов.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка Сбербанка:

Сбер реализует социальные проекты по всей Сибири. Наши волонтеры помогают воспитанникам детских домов и проводят занятия по правовой и финансовой грамотности, помогают приютам для животных, выступают донорами крови и костного мозга. Вместе с тем мы понимаем, что Сбер — не единственная организация, реализующая ESG-проекты в Сибири. Только объединив усилия с нашими партнерами, мы сможем добиться более высоких результатов. Для координации усилий в конце 2023 года Сбер подписал соглашение с Национальным советом по корпоративному волонтерству. Продолжая работу по объединению корпоративных усилий, мы объявляем о старте подготовки к межрегиональному форуму «Вместе можем больше».

Всех, кто хотел бы стать участником форума и присоединиться к сибирскому волонтерскому сообществу, до 1 марта необходимо сообщить о своем желании

по телефонам: +7-800-707-0070 (дополнительный номер: 62195146), + 7-913-954-2837

или по электронной почте: dstipikin@sberbank.ru

Также необходимо определить и сообщить организаторам ответственное лицо, кто будет представлять организацию на форуме и в волонтерском сообществе, а также информацию о проекте, который хотелось бы включить в совместную дорожную карту.

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