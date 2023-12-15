Сбер и Национальный совет по корпоративному волонтерству наметили перспективы сотрудничества и поделились опытом совместной работы на региональном уровне

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбербанка:
Сбер в Сибири реализует большое количество проектов в области корпоративного волонтерства — сотрудники банка выступают донорами, преподают финансовую и цифровую грамотность, организуют экологические акции. Мы готовы делиться опытом и учиться у коллег из других организаций.
В числе реализованных в уходящем году совместных мероприятий Сбера и НСКВ в Новосибирской области субботники на береговой линии Оби, уборка территории Новосибирского зоопарка, высадка деревьев в районах области, обмен ESG-практиками на форуме «Технопром-2023» и другие мероприятия регионального и федерального уровней.
В перспективе ближайшего года — проведение субботников и мероприятий по облагораживанию экологических троп региона и многое другое.
Сбер развивает собственную платформу по полезным привычкам и волонтёрству «Сберегаем вместе». На ней собрана информация про экологичный и здоровый образ жизни, опыт и практики Сбера в сфере социальной поддержки, реализации инклюзивных проектов. На портале также есть календарь для регистрации и участия в различных ESG-событиях, которые проходят на территории всей страны.
Опытом корпоративного волонтерства регионов Прибайкалья и Якутии поделился заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Дмитрий Жоров. Он рассказал о сотрудничестве с крупнейшими компаниями, в результате которого, в частности, на берегах Байкала было высажено больше 30 тысяч саженцев деревьев хвойных пород.
Дмитрий Жоров,
заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка:
Мы проводим ежегодный форум волонтеров всего Зауралья — от Западной Сибири до Дальнего Востока. Нашей доброй традицией стала организация экотроп вдоль Байкала. Ассоциация «Байкал без пластика», куда входит ряд компаний-членов НСКВ, занимается очисткой акватории озера от мусора. Сбер реализует проекты и интеллектуального волонтерства — правовая, финансовая, экологическая грамотность и кибербезопасность. И все это очень востребовано. В начале года на базе Сбера мы хотим собрать все крупные компании Байкальского региона, чтобы зафиксировать наши планы на 2024 год.