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Жизнь

"Сайлент Хилл", пепелище и ремонт Канатного. Что произошло в Алтайском крае 25 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 25 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Плотный туман окутал Барнаул утром 25 июня. Горожане показали кадры погодного явления и отметили, что после такой погоды нужно отправляться за грибами.
  • Третий за месяц трамвай сошел с рельсов в Барнауле. Первые два раза произошли 5 и 6 июня. Обошлось без пострадавших.
  • Аварийный дом на ул. Советской Армии начали сносить в Барнауле. Дом ввели в эксплуатацию в 1954 году, а в 2016 признали аварийным. Однако жильцов расселили только в этом году.
  • В сети показали последствия разрушительного пожара в Егорьевском районе. Очевидец поделился опустошающими кадрами обстановки в любимом бору. Сейчас пожар локализовали, но на пике его площадь составляла почти 10 тыс. га.
  • Барнаульские дорожники начали асфальтировать Канатный проезд после просьб работников медучреждений и жителей нагорной части города. Обновленная дорога также позволит разгрузить Змеиногорский тракт и ул. Кутузова.
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