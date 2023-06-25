"Сайлент Хилл", пепелище и ремонт Канатного. Что произошло в Алтайском крае 25 июня

- Плотный туман окутал Барнаул утром 25 июня. Горожане показали кадры погодного явления и отметили, что после такой погоды нужно отправляться за грибами.
- Третий за месяц трамвай сошел с рельсов в Барнауле. Первые два раза произошли 5 и 6 июня. Обошлось без пострадавших.
- Аварийный дом на ул. Советской Армии начали сносить в Барнауле. Дом ввели в эксплуатацию в 1954 году, а в 2016 признали аварийным. Однако жильцов расселили только в этом году.
- В сети показали последствия разрушительного пожара в Егорьевском районе. Очевидец поделился опустошающими кадрами обстановки в любимом бору. Сейчас пожар локализовали, но на пике его площадь составляла почти 10 тыс. га.
- Барнаульские дорожники начали асфальтировать Канатный проезд после просьб работников медучреждений и жителей нагорной части города. Обновленная дорога также позволит разгрузить Змеиногорский тракт и ул. Кутузова.
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