Самолеты, летевшие во Внуково, начали перенаправлять в другие аэропорты

Самолеты начали перенаправлять после сообщений о взрывах в Новой Москве.
Онлайн-табло.
Внуково
На скриншоте онлайн-табло аэропорта видно, что самолеты теперь летят в домодедово и Шереметьево.
Рейсы из из Шарм-Эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска перенаправляют 4 июля в другие аэропорты вместо Внуково.
Самолеты начали перенаправлять после сообщений о взрывах в Новой Москве.
На скриншоте онлайн-табло аэропорта видно, что самолеты теперь летят в домодедово и Шереметьево.
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