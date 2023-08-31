Самолет-разведчик, "Стрижи" и 350 тыс. барнаульцев: как отмечали День города. Архивный фоторепортаж

Барнаул встал в гигантских пробках 5 сентября 2015 года. Автовладельцы бросали свои машины прямо на дорогах или во дворах домов. Пассажирские автобусы "встали колом" — по дорогам по направлению к Речному вокзалу шли желающие посмотреть грандиозное авиашоу пилотажной группы "Стрижи" на МиГ-29.

Было столпотворение, а в транспорте — давка. Особенно много людей пришло посмотреть на авиашоу. И после его окончания на улицах Барнаула были не только автомобильные пробки, но и людские.

Горожане знали о предстоящем авиашоу на Речном вокзале — за несколько дней до праздника в небе появился самолет-разведчик и на бреющем полете пролетел над Барнаулом. Потом несколько кругов совершило авиазвено.

Пилотажники несколько раз репетировали свою программу в небе над Речным. На земле, в барнаульском аэропорту, отработали маневры "пеший по-летному". Это наземная тренировка летного состава.

И на полном форсаже "Стрижи" выполнили фигуры высшего пилотажа. Они показывали программу, с которой выступали на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС).

В 2020 году "Стрижи" вновь прилетели — на празднование 290-летия Барнаула. И люди вновь наблюдали за мастерством летчиков с Нового моста, от букв "БАРНАУЛ", отовсюду. Хоть и было довольно прохладно — тогда город накрыл холодный фронт, желающих посмотреть на авиашоу было предостаточно. А споттеры из засады сняли мощные самолеты.

Цифра

В 2015 году посмотрели авиашоу порядка 200 тыс. человек, а в праздновании Дня города на всех площадках приняли участие 350 тыс. барнаульцев и гостей города.

Вспоминаем, как это было. От винта!

О пилотажниках

«Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной техники. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.