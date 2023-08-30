Вкусное завершение лета 2023! В Барнауле вновь прошел семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая»

В минувшую субботу, 26 августа, в Барнауле состоялось одно из самых грандиозных событий лета — семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая».

На один день столичный парк культуры и отдыха «Изумрудный» стал центром притяжения более 30 тыс. человек. С утра и до позднего вечера гости фестиваля путешествовали по площадкам и наслаждались вкусной едой, приятной музыкой и атмосферой праздника, участвовали в конкурсах и розыгрышах призов, знакомились с продукцией местных производителей, прослушивали познавательные лекции о здоровом питании и образе жизни.

«Алтайские бренды», состоявшиеся впервые в прошлом году, вызвали большой интерес гостей и жителей краевой столицы. Потому результаты второго гастрофестиваля превзошли итоги первого: количество посетителей возросло на несколько тысяч человек, увеличилось число резидентов — 57 компаний и 1 вуз региона представили широкий ассортимент продуктов питания и напитков.

Цифры продаж также выросли. Гости фестиваля унесли с собой:

более 3 тонн крупы, крупяных изделий, муки и макарон;

более 2,5 тонн безалкогольных напитков, коктейлей и питьевой воды;

1 тонну сыров;

1 тонну мясных изделий;

400 кг рыбы;

200 кг меда;

140 кг вареников с сыром;

120 кг кондитерских изделий и 70 кг хлеба;

110 литров растительных масел;

100 кг консервированной продукции;

более 200 единиц оздоровительной продукции;

700 порций гречневой каши;

300 порций жареных пельменей.

Также на площадке «Зум Зум» гостям раздали 200 кг жареных семечек.

Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production.

В рамках фестиваля прошла масштабная выставка меда. Гордость региона презентовали «Мед Алтая», «Медоводье», ИП Корюкин А.В., кооперативы «АПИС» и «Алтай – медовый край».

Гости попробовали и выбрали «Лучший мед Алтая – 2023», узнали интересные факты из истории алтайского пчеловодства и познакомились с экспонатами музея этой сферы. А кроме того поучаствовали в медовой лотерее, сделали креативные фотографии в стильной тематической фотозоне, посетили выставку меда и медовых композиций с экстрактами алтайских трав и ягод и изготовили подарки из воска для своих близких.

Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production.

Помимо медового кольца, для посетителей работала «Сырная аллея». Гости фестиваля попробовали и приобрели вкуснейшие алтайские сыры, поучаствовали в интерактивах от 10 ведущих производителей региона, таких как Семейная сыроварня Поляковых, ПК «Формула» (ТМ «Два сыровара»), Новоалтайский маслосырзавод, ТД «Холод» (ТМ «Белый замок»), «Столица молока».

Компания «Рикон» представила как новинки — мягкий сыр с облепихой, земляникой, жареными тыквенными семечками, малиной — так и свою классическую продукцию, а также провела силовые и фото конкурсы, фуд-шоу и аквагрим для детей.

Куяганский маслосырзавод на входе в парк готовил вареники с сыром, а Логовская сыроварня делилась секретом приготовления кулинарного шедевра из сыра халуми, меда и орехов. На площадке этой же компании можно было стать участником в «Шоу моцареллы», где мастер-сыродел создавал этот нежнейший сливочный сыр прямо на глазах присутствующих.

Компания «Киприно» предложила всем гостям свои фирменные сыры и провела игры, конкурсы, викторину на знание фактов о сыре и мастер-класс от поваров по приготовлению сырных вафель. Барнаульский молочный комбинат предложил юным гостям раскрасить бутылочки «Модест», повеселиться с ростовыми куклами и поиграть, а гости постарше поучаствовали в кулинарном мастер-классе по приготовлению вкусных и полезных закусок.

Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production.

Бакалейную продукцию — муку, крупу и макароны — можно было найти на площадках «Алейскзернопродукта» (ТМ «Алейка»), «Алтайской крупы» (ТМ «Гудвилл»), Мельничного комплекса «Роса» (ТМ «Алтайская сказка»), «Образа жизни», «Алтана» (ТМ «Гранмулино»), «Мельника», «Курай Агро Плюс». Растительные масла привезут на гастрофестиваль «Благо», «Алтария», «Степное» (ТМ «Алтайский Эталон», «Люблю и готовлю»), «Дар Алтая» (ТМ «Сибирский продукт») и «АгроСевТорг».

Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production.

Новоалтайский хлебокомбинат удивил гостей гигантским пряником для угощения, а «Гудвилл» провел интерактивные игры, в которых гости получили фишки и обменяли их на продукцию компании: кукурузные палочки, сладкие и соленые каши. ТМ «Мельник» не только познакомил посетителей с продукцией, но и дал на разгадку кроссворд, а детей развлек раскрасками. Группа компаний «Благо» разыграла среди своих гостей пять наборов для школьников. «Алейскзернопродукт» организовал полевую кухню с кашей и горячим чаем, а компании «АгроСевТорг» и «Алтария» давали попробовать салаты с алтайским растительным маслом. Ярким островком отдыха стала и площадка ООО «ВелКен» и их известные семечки «ЗумЗум», где любой желающий мог самостоятельно насыпать семечек. «Алейка» же предложила сплести браслеты из бусин и сделать бумажные вертушки.

Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production.

Также на «Алтайских брендах» можно было вдоволь насладиться вкусом алтайского мяса от производителей «Дружба», «Алтайского мясоперерабатывающего завода» (ТМ «Помарк»), «Русской Ресурсной Компании – Сибирь» (ТМ «Сила»), «МитПрома» (ТМ «Тальменыч») ») и «Мороза» (ТМ «Большая кастрюля»).

Настоящего сибирского осетра можно было попробовать в гриль-зоне КФХ Вытоптов А.В. (ТМ «Сибирский осетр») и на площадке компании «Сибирский осетр 22». Мясными деликатесами из мраморной говядины угощали на площадке кооператива «Дружба», который готовил чевапчичи на гриле, сочный «техасский смокер» (говядину, томленую в смокере 10 часов) и ребра на гриле. Компания «Помарк» накормила гостей фестиваля шашлыками из свиной шеи, сочными гамбургерами из курицы и говядины, ароматными колбасками-гриль и мантами традиционными, а производитель «Огонь 22» — шашлыком из свиной шеи, из курицы, картофелем с беконом, шампиньонами-гриль, необычным шашлыком из тыквы с медовой заправкой, кофейным или шоколадным коктейлем.

Производитель вяленых томатов «Аура Вкуса» провел дегустации брускетт с творожным сыром и овощами. Вкусную и полезную закуску — хумус — презентовала компания «Амэйзинг Фуд», а богатую белком арахисовую пасту — ИП Лозина М.Ш. (ТМ «RealWill»). В этом году на фестивале компания представила алтайскую новинку — шоколадную пасту из ядра подсолнечника.

Cвою полезную и вкусную продукцию в виде ароматных чаев из самых душистых трав Алтая, натуральных бальзамов и сбитней, обогащенных пищевых добавок, продуктов функционального питания, эксклюзивной продукции пантового оленеводства, натуральных косметических средств из местного животного и растительного сырья и многое другое презентовали резиденты Алтайского биофармацевтического кластера: Фармацевтический завод «Гален», «Алтамар», «Алтай-Старовер», «Долголетие» и «Малавит».

Утолить жажду посетители приходили на площадках производителей воды и напитков региона: «Бочкари», Барнаульский пивоваренный завод, «Аквамастер» и «Тейси» (ТМ «Легенды Алтая»). На площадке «АкваМастера» гости попробовали вкусные коктейли на основе настоящей алтайской минеральной воды.

Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production.

В беседке на острове на пруду организовали «Алтайские чаепития», где гости парка насладились ароматными травяными чаями Алтайской чайной компании. Чайный мастер рассказал о пользе алтайских трав и научил правильно их заваривать. Все напитки приготовили исключительно из артезианской воды «Легенда жизни».

На фуд-корте шеф-повар компании «Министерство еды» Константин Чернов приготовил легкие салаты — овощной с алтайской брынзой и салат с цыпленком, перепелиными яйцами и алтайским пармезаном. Из первых блюд была окрошка на алтайском квасе, а на десерт - блины на алтайской муке фаршированные и блины с медовым топпингом. А в качестве напитка — лимонад на алтайской воде и сбитнем на алтайском меду.

Не обошелся фуд-корт и без кулинарных мастер-классов. В 13:00 шеф-повар проявил мастерство в создании аппетитных закусок из сыра-гриль «Зимаречье» с томатами и зеленью. В 15:00 прошел мастер-класс по приготовлению натурального мороженого из алтайского йогурта, клюквы и кедрового ореха с помощью азота, а в 17:00 началось шоу по приготовлению 200 литров ухи в казане из щуки и судака.

Гости также не упустили возможность самостоятельно приготовить мясо на огне в гриль-зоне на мангалах партнера фестиваля — компании «Тонар». Посетители могли сами принести мясо для жарки или приобрести стейки из мраморной говядины на площадке кооператива «Дружба». Все необходимое (решетку, уголь, жидкость для розжига, посуду) организаторы предоставили бесплатно. А пока взрослые жарили шашлык, дети с увлечением играли в «Кольцеброс».

Фестиваль был насыщен не только гастрономическими событиями, но и разнообразными интерактивными, развлекательными, познавательными и спортивными площадками, на которых каждый нашел занятие по душе.

Так в шатре компании «Тонар» посетители узнали о продукции, познакомились с вакансиями и увидели, какой интересной может быть работа на современном производстве. В течение дня на площадке проходил фотоконкурс с ценными подарками. Детей занимали программой со сказочными персонажами, энергичными танцами, музыкальными интерактивами, викторинами и разнообразными подвижными играми.

Прошел и лекторий, на котором раскрыли мифы о питании, рассказали про витамины и минералы и отправили гостей в «путешествие в мир сыров». Эксперты Краевого Центра общественного здоровья также рассказали о правильном питании людей серебряного возраста, руководитель ООО «Курай Агро Плюс» и руководитель Центра компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества в Алтайском крае открыли преимущества органической продукции, а также затронули многие другие полезные и интересные.

Спортивная площадка фестиваля работала весь день и тоже представила много интересного — утреннюю разминку для первых посетителей, функциональную тренировку для поддержания формы и получения заряда энергии, йогу для погружения в мир гармонии и релаксации. А после обеда все желающие смогли научиться зажигательным ритмам зумбы и позанимались аэробикой. Завершился день танцами с Dance Mix.

Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production. Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: студия Dyshes Production.

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