Самка ската восемь лет жила без самца и принесла потомство

В Приморском океанариуме родились три красных хвостокола, сообщает РИА Новости .

Редкий случай оплодотворения без самца внутри этого вида мало изучен, поэтому появлению на свет малышей удивились даже опытные биологи.

Малыши родились у одной из четырех самок хвостокола, которых восемь лет назад привезли из Тайваня. В аквариуме они жили одни.

Потомство принесла одна самка. Все ее детеныши – также самки.

Ученые рассматривают версию того, что самка была оплодотворена еще до поступления в океанариум.

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