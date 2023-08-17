Роберту Де Ниро 80. Самые запоминающиеся цитаты актера об отношениях, жизни и мотивации

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Жизненные цитаты

"У меня плохая память. Но я не люблю, когда мне об этом напоминают."

"Те, кто говорят, не знают, а те, кто знают, никогда не скажут. Так вот все и вертится."

"Мне кажется, что человек не только изменил климат планеты, но и сделал что-то со временем. Вы не замечали? Сейчас десять лет проходит так, как раньше три."