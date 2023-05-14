Самые загрязненные пляжи исследовали ученые

Группа исследователей провела анализ данных о тяжелых металлах и их связи с частицами пластика на пляжах морей и океанов, пишет Газета.Ru.

Выяснилось, что самыми загрязненными пластиком пляжами являются побережья Атлантики, а также Индийского океана.

На этих побережьях обнаружено порядка 20 мест в мире, где высокие концентрации тяжелых металлов связаны с накоплением частиц пластика на пляжах. Пластик способен накапливать тяжелые металлы.

В совокупности они опасны для здоровья человека.

Между тем кровопийцы стали ползать по загорающим на пляжах сибирякам. Многие заметили массово ползущих по песку клещей. Люди запаниковали - некоторые снимали с себя сразу по несколько кровососов.

В соцсетях сибиряки делились своими наблюдениями и недоумевали - как вышло так, что клещи, обитающие в лесополосах, траве, оказались на открытом солнце на пляжных территориях.

Полный спокойствия биолог Алексей Яновский объяснил — на людей набросились не таежные, а пастбищные клещи. Энцефалит и боррелиоз они не переносят. Пастбищные клещи тоже кусают человека, но как бы брезгуют им и быстро отваливаются.

Но могут быть опасны для собак и коров.