12 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Самые большие кошки на свете сделали крутое селфи, угодив в фотолофушку

Ученые национального парка "Земля леопарда" получили редкий кадр.

Амурский тигр.
Амурский тигр.
leopard-land.ru

В фотоловушку попали амурские тигры — самые большие кошки на свете. Ученые сказали, что такой качественный снимок тигров, сделанный фотоловушкой — большая редкость, пишет PrimaMedia.

Фотокарточка может претендовать на звание лучшей за последние несколько лет исследований тигров и леопардов на заповедной территории. Краснокнижным хищникам удалось сделать действительно красочный и глубокий кадр.

Амурский тигр.
Амурский тигр.
leopard-land.ru

Ранее матерками и бензопилой трактористы отогнали тигра от российского дровосека. Мужчина ожидал товарищей, которые должны были вывезти заготовленные бревна. И тут со спины к нему подкрался краснокнижный хищник и напал на дровосека — повалил на спину, зубами вцепился в ноги.

Но не тут-то было — на мужчине были добротные сапоги. Плюс ко всему дровосек истошно закричал — стал звать на помощь товарищей.

Тут в битву человека и зверя вмешались трактористы — они начали матерками и звуком включенной бензопилы пугать хищника. Сработало.

Мужчине даже не потребовалась госпитализация. Были небольшие раны на ногах. Местный врач назначил пострадавшему амбулаторное лечение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость