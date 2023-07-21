22 июля
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Жизнь

Самая затапливаемая улица Барнаула вновь превратилась в океан после ливня

Участок на пересечении ул. Попова и Павловского тракта затопило после ливня 21 июля, сообщает "Катунь 24".

Очередной потоп на ул. Попова в Барнауле.
Очередной потоп на ул. Попова в Барнауле.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Ул. Попова после дождей затапливает регулярно - ливневая канализация не справляется.

Автомобили едва проезжают этот участок, наполовину утопая в воде.

О пешеходах говорить нечего - чтобы перейти дорогу в дождь, нужно сделать большой крюк, либо запастись лодкой и веслами.

Впрочем, власти Барнаула сообщили, что уже строят дополнительную ливневую канализацию на этом участке.

Рабочие уже сделали выемку грунта для устройства новых ливнеприемных колодцев и завезли полиэтиленовые трубы, которые протянут под дорогой.

Всего сделают два колодца с отдельными ветками трубопровода. Их расположат на проезжей части в самой нижней точке дороги, где скапливается вода.

Ранее крупный как горох град обрушился на жителей Барнаула 21 июля.

Кроме того, в Алтайском крае и Барнауле объявили штормовое предупреждение из-за грозы, ливней, града и шквалистого ветра до 28 м/с, которые продлятся до ночи 23 июля.

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