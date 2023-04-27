28 апреля
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Жизнь

Самая популярная девочка из Сибири в 13 лет стала номинантом списка Forbes

Самая популярная 13-летняя девочка-блогер из Новосибирска Милана Хаметова стала номинантом списка Forbes. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Милана Хаметова
Милана Хаметова
100biografiy.ru

Милана Хаметова стала самым молодым номинантом в категории «Новые медиа» рейтинга 30 до 30 списка Forbes. Такой раздел специально создали для известных молодых людей, чья деятельность связана с соцсетями, уточняет «КП».

Милана родом из Новосибирска. Она — обладательница титула «Мини Мисс Сибири 2016». На ее социальные сети подписано более миллиона человек.

В 2020 году начала работать с популярным блогером и певцом Давой. Тогда же она стала участницей TikTok-хаус — Super House.

В 2022 году Хаметова стала причиной давки в торговом центре в Минске. Она собиралась провести встречу с фанатами в торговом центре Dana Mall. Однако пришло слишком много людей и образовалась давка. Пострадало более 15 человек, вызвали пять машин скорой помощи.

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