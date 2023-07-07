Самая мощная магнитная буря за лето обрушится на россиян в июле. Расписание геоударов

В июле магнитные бури достигнут максимальных за это лето шести баллов. Altapress.ru рассказывает, какие последствия могут быть и как к ним подготовиться.

Еще 6 июля обстановка будет спокойной, геоудары достигнут максимум двух баллов.

А вот 7 и 8 числа метеочувствительным людям придется нелегко - магнитная буря достигнет четырех баллов и продержится на этом уровне почти весь день.

Передышка вновь ожидается 9, 10 и 11 июля. Геоудары - до двух баллов. Однако чрезмерно чувствительные к метеоизменениям люди могут почувствовать головную боль.

А вот 12 июля солнечный шторм подойдет к своему пику за июль, а заодно и за все лето. Днем - пять баллов, а к вечеру уже шесть.

Особенно сильные удары выпадают на 13 число. С утра и до самого вечера буря продержится на шести баллах.

С 14 по 22 июля буря будет послабее - три балла. Затем до конца месяца солнечная активность будет только снижаться - до одного балла.

Как подготовиться к магнитным бурям

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Во время сильного солнечного шторма нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Лучше побольше совершать пеших прогулок.

Кроме того, во время магнитных бурь из строя может выходить техника. Спутниковая GPS при определении координат дает искажение, погрешность увеличивается с метра до десятков метров.