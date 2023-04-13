Обложку модного журнала Vogue украсила британская супермодель Наоми Кэмпбелл и сама богатая кошка в мире Шупетт. Судя по мордочке, ей не очень понравилось.

Глянец был посвящен памяти модного дизайнера Карла Лагерфельда, сообщает Fashion. Его не стало в 2019 году. На обложки поместили всех муз законодателя моды.

Один из образов продемонстрировала знаменитая «черная пантера» Наоми Кэмпбелл. Она позировала с любимой кошкой дизайнера Шупетт в наряде от бренда Balmain.

Карл Лагерфельд очень любил свою питомицу. После своей смерти он завещал Шупетт 200 млн долларов, и она стала самой богатой кошкой в мире.

Как и любой кошке, Шупетт не очень понравилось излишнее внимание к своей персоне. На обложке ее мордочка выглядит уставшей и несчастной.

Фото делала знаменитый фотограф Энни Лейбовиц. Съемки проводили в Париже.